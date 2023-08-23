



90 тысяч шекелей в год: в Израиле открывается новая медицинская школа



Начиная с 2026 года в Израиле ожидается значительное сокращение числа врачей на душу населения, которое и так невелико по сравнению с развитыми странами. Это связано с тем, что в конце предыдущего десятилетия министерство здравоохранения дисквалифицировало зарубежные медицинские школы, не соответствующие принятому в Израиле стандарту, и их выпускники больше не смогут сдавать лицензионные экзамены. Если государство не предпримет экстренных мер, то в ближайшие годы нехватка врачей только усугубится, и система здравоохранения будет недополучать сотни врачей ежегодно.



На фоне этого в университете Райхмана приступили к созданию первой в Израиле частной медицинской школы "с целью помочь решить существующую проблему нехватки врачей, а также с целью немедленного увеличения числа студентов-медиков в Израиле", как написано на сайте учебного заведения. Новая школа, согласно оптимистичным планам, откроется уже в -2024 году, если учебная программа получит одобрение Совета по высшему образованию. На первом этапе она будет обучать около 80 студентов в год, а на пике - около 120 студентов в год. Школа будет создана в сотрудничестве с больницей "Шиба", фондами здоровья "Клалит" в сотрудничестве с их больницами в центре и фондом здоровья "Маккаби".



Следует отметить, что университет Райхмана не является коммерческим учреждением. Это - некоммерческая организация. Оно просто не финансируется из бюджета совета по высшему образованию. В медицинской школе при государственном университете плата за обучение составляет около 12 тыс. шекелей в год на одного студента. В Райхман обучение будет стоить 90 000 шекелей в год.



Сейчас прорабатывается вариант, в рамках которого совет по высшему образованию будет финансировать обучение студентов, но только тех, кто обязуется работать в течение определенного периода после получения диплома, на периферии или по особо востребованной специальности, которая является дефицитной.



Стоимость обучения в вузах Восточной Европы, не все из которых останутся актуальными после реформы, может составлять около 15 тыс. шекелей в год, но есть в Европе и вузы, где стоимость обучения составляет около 80 тыс. шекелей в год, и они по-прежнему привлекают израильских студентов.