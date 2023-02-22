



90% точности. В США предлагают мужчинам израильские тесты на рак простаты



Это новые и надежные анализы крови, которые уже доступны мужчинам в Израиле в большинстве медицинских фондов через дополнительную страховку.





Американская система здравоохранения предложит мужчинам точные анализы крови, которые помогут выявить рак простаты в 2100 лабораториях по всей территории США.



Это стало возможным после подписания соглашения между Cleveland Diagnostics, разработавшей революционный тест, и крупной лабораторной сетью Quest Diagnostics. Это новые и надежные анализы крови с точностью более 90%, которые позволяют предсказать агрессивный рак простаты.



Тест под названием IsoPSA уже доступен в Израиле для застрахованных большинства больничных касс через дополнительное страхование и частные страховки и предназначен для мужчин в возрасте 50 лет и старше с уровнем ПСА выше 4 и направлением от уролога.



Следует отметить, что рак простаты является наиболее распространенной злокачественной опухолью среди мужчин в США и Израиле. По данным Онкологического общества и Министерства здравоохранения, за последний год в Израиле было выявлено около 2 600 новых больных и около 530 мужчин умерли от этого заболевания.



Важно знать, что новый тест позволяет большинству пациентов избежать биопсии, которая является инвазивной операцией, проводимой под полным наркозом. В международном клиническом исследовании, опубликованном в научном журнале "Урологическая онкология", тест показал впечатляющие результаты, превосходящие все остальные, в прогнозировании агрессивной злокачественной опухоли простаты и сокращении числа ненужных биопсий.



Анализ крови проводится в лабораториях в Тель-Авиве, Герцлии, Ришон Ле Ционе, Хайфе, Иерусалиме, Беэр-Шеве и Кармиэле. Образцы крови отправляются из Израиля в США в замороженном виде, и ответ приходит в течение десяти дней в виде числового значения, которое четко отражает положительный или отрицательный результат.



Тест представлен в Израиле компанией Medical Link из группы Baby Link, предоставляющей передовые технологии для системы здравоохранения. Чтобы запланировать проверку, позвоните в круглосуточно работающий колл-центр по номеру 5901* или зайдите на сайт компании по следующему адресу: https://isopsa.co.il/.