



90 + 30: Ученые определили эффективную стратегию при недосыпе

Новоиспеченные родители и работники ночных смен прекрасно знают, что такое “недосып”. Новый анализ сна показал, что существует стратегия, которая может помочь бороться с сонливостью и усталостью во время длительных периодов без ночного сна, чтобы бороться с недосыпом.



Как оказалось, при бодрствовании всю ночь два сеанса дневного сна – 90 минут + 30 минут — являются оптимальным выбором для хорошего самочувствия. Такой подход намного лучше, чем один сеанс сна в 120 минут.



Исследование проводилось японскими учеными из Университета Хиросимы. Они решили изучить, как помочь медсестрам, которым разрешается спать до двух часов во время ночной смены, чтобы компенсировать сбой в биологических часах.



В рамках исследования авторы проанализировали данные предыдущих научных работ. Именно так они поняли, что спать два часа подряд, то есть 120 минут менее эффективно. Работники, которые спали один раз в полночь, почувствовали сонливость уже в четыре часа утра и это состояние продолжалось до конца смены. Люди, которые спали 90 минут до полуночи, а затем 30 минут в три часа ночи, могли не чувствовать сонливость до шести утра.