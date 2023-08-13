



7 тревожных признаков дефицита тестостерона, которые означают мужскую менопаузу

Менопауза - это заболевание вызывается низким уровнем гормонов и может иметь порой разрушительные последствия для женского организма.

Однако мужчины могут думать, что им ничего не угрожает, и ошибаются - у них может быть дефицит тестостерона, пишет Metro



Дефицит тестостерона, который иногда называют "мужской менопаузой", может оказывать пагубное влияние на мужское здоровье и, как полагают, им страдают два миллиона мужчин в Великобритании.



Однако, несмотря на то, что низкий тестостерон мешает здоровой жизни многих мужчин, менее половины (44%) знают, что это такое и каковы его симптомы.

А поскольку уровень тестостерона у мужчин снижается на 1% каждый год после достижения ими тридцатилетнего возраста, знание тревожных признаков крайне важно.



Одним из распространенных симптомов является эректильная дисфункция, а также проблема низкого полового влечения.



Однако менее известные симптомы включают снижение мышечной массы, о котором не знали 60% мужчин, и увеличение веса, о котором не подозревали 67% мужчин, согласно новому исследованию компании Numan.



Другие физические симптомы - ослабление костей (остеопороз) и усталость или снижение выносливости, о которых не знали 75% мужчин и 55% мужчин соответственно.



Однако низкий тестостерон можно определить не только по физическим симптомам - существуют также психические и эмоциональные факторы.



Плохая концентрация внимания - симптом, с которым большинство мужчин, знавших о дефиците тестостерона, не были знакомы (84%) так же как и плохая память. Но даже простое снижение настроения может свидетельствовать о низком уровне гормонов.



Но мужской климакс можно обратить вспять с помощью заместительной терапии тестостероном.



Доктор Люк Пратсидес, руководитель медицинского отдела компании Numan, прокомментировал: "Если ДТ не лечить, он может оказать серьезное влияние на жизнь людей, страдающих от него: отсутствие полового влечения, потеря сна, депрессия, эректильная дисфункция, а также снижение мышечной массы и силы - все это общие симптомы. Мужчины страдают молча, списывая ухудшение самочувствия из-за низкого тестостерона на нормальное старение. Мужчины заслуживают здорового старения, чтобы как можно дольше получать от жизни максимум удовольствия".



