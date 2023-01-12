



6 минут интенсивных упражнений защитят мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона

Исследование, опубликованное в среду в журнале The Journal of Physiology, показало , что короткие, но интенсивные упражнения увеличивают выработку специализированного белка, жизненно важного для формирования мозга, обучения и памяти, что может увеличить продолжительность жизни здорового мозга.



Специализированный белок, называемый мозговым нейротрофическим фактором BDNF, способствует нейропластичности, то есть способности мозга формировать новые связи и проводящие пути. По словам исследователей из Университета Отаго, Новая Зеландия, BDNF также способствует выживанию нейронов, что стало ключевым направлением в исследованиях старения.



“BDNF показал большие перспективы на животных моделях, но фармацевтические вмешательства до сих пор не смогли безопасно использовать защитную силу BDNF у людей”, — сказал ведущий автор Трэвис Гиббонс из Университета Отаго, Новая Зеландия. “Мы увидели необходимость в изучении немедикаментозных подходов, сохраняющих способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, чтобы помочь им в здоровом старении”.



Исследователи также изучили влияние голодания на выработку BDNF как в отдельности, так и в сочетании с различными формами упражнений.



В эксперименте приняло участие 12 физически активных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 56 лет, которые голодали в течение 20 часов, выполняли упражнения низкой интенсивности в течение 90 минут и упражнения высокой интенсивности в течение шести минут, а также сочетали голодание и упражнение.



Ученые обнаружили, что короткие, но энергичные упражнения являются наиболее эффективным способом увеличения BDNF в четыре-пять раз по сравнению с голоданием с длительным сетом из легких упражнений или без них.



Увеличение BDNF может быть связано с переключением церебрального субстрата и метаболизмом глюкозы, которая является основным источником топлива для мозга. При более коротких и высокоинтенсивных упражнениях переход мозга от потребления глюкозы к лактату инициирует пути повышения уровня BDNF в крови. Исследователи также предполагают, что увеличение BDNF во время упражнений может быть связано с более высокой концентрацией тромбоцитов, в которых хранится большое количество BDNF.



Ученые в ходе исследования проанализировали влияние ограничения калорий и физических упражнений на BDNF и здоровье мозга.



“Нам было любопытно, ускоряют ли тяжелые упражнения в начале голодания благотворное влияние голодания”, — сказал Гиббонс. “Диета и физические упражнения редко изучаются вместе. Мы считаем, что голодание и физические упражнения можно использовать вместе для оптимизации воспроизведения BDNF в человеческом мозге”.