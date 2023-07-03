



5 вещей, которые нужно делать вечером, чтобы похудеть

Чтобы оставаться в прекрасной физической форме и бодро вставать утром, необходимо вечером соблюдать всего 5 привычек.



Также важно, чтобы ночной отдых составлял не менее 7-8 часов. Такой режим благоприятно влияет на обмен веществ, а правильная подготовка ко сну поможет снизить вес.



Есть так много вещей, которые мы склонны недооценивать, когда хотим похудеть, пишет Breaking latest.



1. Отправляйтесь на прогулку



Нет лучшего или худшего времени для занятий спортом, но все эксперты сходятся во мнении, что для похудения лучше тренироваться утром. Тем не менее, легкая аэробика, например, быстрая прогулка за 2-3 часа до сна может помочь снять стресс, улучшить сон и правильно отрегулировать обмен веществ, помогая оставаться в форме и быть здоровым.



2. Держите спальню в темноте и не разговаривайте по телефону перед сном



Исследование больницы Brigham and Women Hospital в Бостоне показало, что использование смартфона или ПК в постели перед сном не только нарушает сон, но и увеличивает риск набора веса ночью из-за недостатка мелатонина. Мелатонин - это гормон, поддерживающий обмен веществ в равновесии. Кроме того, согласно исследованию Университета штата Огайо (США), воздействие света в ночное время изменяет обмен веществ, что приводит к увеличению веса.



3. Небольшой (здоровый) перекус



Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, калорий или углеводов прямо перед сном абсолютно неправильно. Тем не менее, сделать один здоровый перекус может оказаться важной стратегией, чтобы не просыпаться утром с чувством голода. Сбалансировать приемы пищи на самом деле очень важно, если вы сидите на диете и пытаетесь похудеть.



Итак, что есть за несколько часов до сна, если вы проголодались?



Для этого идеально подойдут овощи, такие как морковь, сельдерей или фенхель: клетчатка, вода и микроэлементы утоляют чувство голода. Хотя лучше избегать сладких фруктов. Сухофрукты (миндаль, грецкие орехи, несоленые фисташки), несомненно, разрешены, а также нежирный йогурт или творог, а также цельнозерновой хлеб.





4. Ужинайте с 19:00 до 21:00 и не ложитесь спать сразу после еды



В этот промежуток времени гормон роста, который способствует синтезу белка и увеличению мышечной массы тела, достигает своего максимального пика. Поэтому идеальным было бы поужинать между 19 и 21 часами, подождав, по крайней мере, пару часов перед сном, чтобы правильно переварить пищу.



На ужин идеально было бы есть продукты, богатые белком и с низким содержанием жиров, натрия и углеводов. Например, белое мясо, рыба, свежие сезонные овощи и фрукты. Наконец, перед сном можно побаловать себя травяным чаем на основе мелиссы, страстоцвета и липы: прекрасно избавит от вздутия живота ввиду ночного отдыха.



5. Выключите обогреватели в спальне



Вечером, перед сном, не забудьте выключить батареи во всем доме или хотя бы в комнате, где вы спите. Причина не в экономии электроэнергии, а в том, что если вы спите в комнате при +18°, то сжигаете во время сна на 7% больше калорий по сравнению с тем, когда ваш термостат включен на +23°.



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