



3D-технологии будут использоваться для удаления раковых клеток

Впервые в мире была разработана технология трехмерной (3D) биопечати, способная уничтожать раковые клетки с помощью функции иммунных клеток, сообщает Newswise.



Корейские ученые разработали технологию 3D-биопечати с использованием естественных клеток-киллеров (NK-клеток) в качестве нового метода иммунотерапии для лечения рака и объявило результаты исследования.



Использование гидрогелей, напечатанных на 3D-принтере, для инкапсуляции NK-клеток помогает предотвратить их потерю и позволяет большинству этих клеток проникать в опухолевые клетки. В гидрогеле образуются поры, и через определенное время высвобождаются NK-клетки, сохраняющие жизнеспособность клеток, что позволяет выполнять иммунные функции.



Главный исследователь Су А Парк из Корейского института машин и материалов сказал: “Эта технология может помочь значительно улучшить функциональность NK-клеток, которые используются для лечения рака. Мы надеемся внести свой вклад в лечение больных раком с помощью этой недавно разработанной технологии”.

