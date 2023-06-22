



20% беременеют естественным путем после зачатия с помощью ЭКО – исследование

Новое исследование показало, что каждая пятая женщина, которая использовала ЭКО для зачатия своего первого ребенка, зачала своих следующих детей медицинского вмешательства. В рецензируемом исследовании, опубликованном в академическом журнале Human Reproduction, были проанализированы данные 5000 женщин со всего мира, собранные в рамках 11 других исследований с 1980 по 2021 год.



Исследование показало, что каждая пятая женщина, которая использовала ЭКО для зачатия своего первого ребенка, зачала второго в течение следующих трех лет без ЭКО.



Многие женщины, которые проходят ЭКО, делают это, потому что борются с бесплодием. Однако некоторые женщины могут сделать это, потому что они состоят в однополых отношениях, или потому, что они одиноки и хотят иметь ребенка. Бесплодие классифицируется как неспособность забеременеть в течение 12-месячного периода при регулярных незащищенных гетеросексуальных контактах. По оценкам, это встречается в каждой седьмой паре.



Ученые объяснили, что многие женщины, использовавшие ЭКО для зачатия своего первого ребенка, ошибочно полагают, что они не могут забеременеть без медицинского вмешательства, что приводит к незащищенному сексу. В исследовании говорится, что изменение способности к естественному зачатию может быть вызвано различными причинами, такими как возраст или состояние, вызвавшее первоначальное бесплодие женщины.



“Наши результаты показывают, что естественная беременность после рождения ребенка с помощью ЭКО – далеко не редкость. Это контрастирует с широко распространенными взглядами женщин и медиков, о том, что это крайне маловероятное событие”, – пояснила доктор Аннет Туэйтс, один из авторов исследования.



Ученые объяснили, что слишком быстрая беременность или незапланированные обстоятельства могут иметь пагубные последствия как для здоровья женщины, так и для ребенка.



“Это даст женщинам возможность планировать свою семью и делать осознанный выбор в отношении дальнейшего лечения бесплодия и/или контрацепции”, – уверены авторы исследования.



ЭКО, которое впервые было использовано в 1978 году, привело к рождению более 10 миллионов детей во всем мире. Подсчитано, что 1-6% детей, рождающихся ежегодно, были зачаты с помощью ЭКО.



У доктора Шемы Тарик из Великобритании был диагностирован низкий овариальный резерв, и ей рекомендовали ЭКО для зачатия ребенка. Тарик родила двоих детей, при этом старший был зачат с помощью ЭКО, а младший – естественным путем.



“Потребовалось шесть циклов ЭКО, чтобы зачать нашего сына, который родился в 2018 году. Мой врач упомянул о противозачаточных средствах после его рождения, но мы оба рассмеялись и согласились, что это не имеет значения. Мне никогда не приходило в голову, что я могу забеременеть. Мне было 43 года, и мне сказали, что мои шансы на естественное зачатие составляют менее 1%”, – поделилась Тарик.



“Восемь месяцев спустя я неожиданно забеременела нашей дочерью. Она была самым замечательным сюрпризом, но когда мы впервые узнали об этом, я почувствовала себя подавленной и неподготовленной к новой беременности. Если бы я знала, что каждая пятая женщина зачинает естественным путем после ЭКО, я бы использовала противозачаточные средства, пока не была бы готова как эмоционально, так и физически”, – добавила она.