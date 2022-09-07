



1500 шекелей в час. Рекордные зарплаты врачей в больничных кассах



12-й канал израильского ТВ сообщает об острой нехватке врачей в израильских больничных кассах. Результатом этого стал рост зарплат специалистов.



Особенно не хватает педиатров. В некоторых поликлиниках педиатры получают зарплаты до 80 тысяч шекелей в месяц. Даже молодые врачи, только что закончившие ординатуру, зарабатывают очень большие зарплаты в системе общественного здравоохранения.



Больничные кассы вынуждены конкурировать между собой из-за острой нехватки профессионалов - и предлагать докторам все более и более высокие зарплаты.



Некоторые гинекологи зарабатывают по 1500 шекелей в час, по 12 тысяч шекелей в день. Гинеколог, работающий на полную ставку в системе больничных касс может зарабатывать до 240 тысяч шекелей в месяц.



Доктор Ади Нив-Ягода, эксперт по общественному здравоохранению: "Мы достигли невероятного уровня зарплат в 1500 шекелей в час. В конечном счете это - наши деньги, которые платим все мы все. Деньги идут на зарплаты, а не на развитие системы здравоохранения. Нам необходимо больше врачей чтобы прекратить эту безумную конкуренцию”.