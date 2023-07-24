



15 минут без соцсетей - ученые исследовали влияние на здоровье человека

Новое исследование показало, что сокращение использования социальных сетей на 15 минут в день может оказать существенное благотворное влияние на здоровье человека.



Другое исследование доказало, что использование социальных сетей может привести к усилению чувства одиночества, беспокойства и депрессии наряду с физическими проблемами, такими как плохое качество сна и снижение физической активности.



Исследователи набрали 50 участников программ бакалавриата в 6 различных британских университетах. Всем участникам было от 18 до 30 лет.

Участники были разделены на три группы. 16 участников не изменили свое использование социальных сетей, 17 участников попросили сократить свою активность, а последнюю группу из 17 участников попросили сократить свою активность в социальных сетях и заменить ее альтернативной деятельностью, такой как спортивные упражнения или чтение.



Затем всех участников попросили пройти оценку, которая измеряла их использование социальных сетей, здоровье, качество сна и чувство одиночества, тревоги и депрессии.



Участники, которые сократили свое использование социальных сетей, не заменив его другим видом деятельности, не отметили улучшений психического здоровья, но сообщили о более значительном улучшении своего физического здоровья, чем группа, которая не изменила свою активность в социальных сетях.



Исследовательская группа предположила, что изменения самочувствия у тех, кто сократил использование соцсетей связано с тем, что участники вырвались из цикла зависимости.



"Эти данные показывают, что, когда люди сокращают использование социальных сетей, их жизнь может улучшиться во многих отношениях, включая пользу для их физического здоровья и психологического благополучия", — сказал PsyPost Фил Рид, автор исследования и профессор психологии Университета Суонси.



"Еще предстоит установить, является ли связь между использованием социальных сетей и факторами здоровья прямой, или же ее опосредуют изменения переменных показателей благополучия, таких как депрессия, или другие факторы, такие как увеличение физической активности".



Примечательно, что третья группа, в которой участники заменили использование соцсетей спортом или чтением книг, не показала особого улучшения самочувствия. Исследователи предполагают, что причина кроется в свободном, ненавязанном выборе человека, как использовать свое время и ставит под сомнение абсолютную пользу различных программ и кампаний, направленных на оздоровление тела и психики человека



"Не заставляйте людей делать что-то более полезное — это может оказаться неэффективным, просто предоставьте им факты и свободу действий", - говорят авторы исследования.

