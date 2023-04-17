



Зачем представители ХАМАС посетят Саудовскую Аравию

Делегация террористической группировки ХАМАС прибудет в Саудовскую Аравию в воскресенье для совершения паломничества в Мекку. ХАМАС надеется, что этот визит послужит улучшению отношений с королевством, сообщают арабские СМИ.



Делегацию возглавляет глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Его сопрвождают: заместитель руководителя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, заместитель главы Управления мучеников, раненых и заключенных ХАМАСа Захер Джабарин.



По заявлению Абу Марзука предпринимаются усилия по устранению разногласий между сторонами , а нерешенные вопросы начали решаться сами собой.

ХАМАС пытался восстановить свои отношения с Эр-Риядом на протяжении многих лет, когда делегация ХАМАС посетила Саудовскую Аравию в июле 2015 года. Эта встреча не привела к потеплению отношений.



Нынешний визит следует за заявлением Саудовской Аравии и Ирана во время переговоров, организованных Китаем 10 марта, о восстановлении дипломатических отношений.



ХАМАС, доверенное лицо Ирана, в то время выступил с заявлением в поддержку соглашения: «Мы считаем, что этот важный шаг отвечает интересам палестинского дела и поддерживает стойкость нашего народа перед лицом оккупации и ее продолжающейся агрессия против нашей земли, людей и святынь».



По словам саудовцев, соглашение основано на обещании Ирана прекратить нападения на Саудовскую Аравию и уменьшить поддержку террористических группировок, нацелившихся на королевство.





