



Тегеран серьезно отнесся бы к возобновлению

Тегеран серьезно отнесся бы к возобновлению сделки по своей ядерной программе, если бы были гарантии, что Соединенные Штаты больше не выйдут из нее, заявил президент Ирана Эбрагим Раиси в интервью, которое транслировалось в воскресенье.



Он сказал, что американцы нарушили свои обещания по соглашению, по которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, Европейского Союза и ООН.

В течение нескольких месяцев переговоров с



Вашингтоном в Вене Тегеран потребовал от США заверений в том, что ни один будущий президент США не откажется от сделки, как это сделал бывший президент Дональд Трамп в 2018

году. В марте казалось, что сделка близка к возрождению.



Но непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном затем прервались из-за нескольких вопросов, в том числе из-за того, что Тегеран настоял на том, чтобы Международное агентство по атомной энергии прекратило расследование следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах, до возобновления пакта.



Не было никаких признаков того, что Тегерану и Вашингтону удастся выйти из тупика, но ожидается, что Иран будет использовать Генеральную Ассамблею ООН, чтобы продолжить дипломатический процесс, подтвердив свою готовность достичь устойчивого соглашения.



Однако, суть проблемы в том, что президент Джо Байден не может предоставить «железных» гарантий, которых добивается Иран, потому что сделка является политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором.