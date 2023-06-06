



США не отрицают тайных встреч с Ираном

Госдепартамент США, отвечая журналистам в понедельник, 5 июня, не стал отрицать, что его спецпредставитель по Ирану тайно встречался с послом Тегерана в ООН.



Вместе с тем, на прошлой неделе Financial Times сообщила, что специальный посланник Роберт Малли несколько раз встречался с послом Ирана в ООН в Нью-Йорке для переговоров по поводу американских граждан, взятых в заложники Ираном.



Репортер попросил заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя во время его обычного брифинга в понедельник, 5 июня, подтвердить сообщение.



«Мне нечего объявить на этом фронте, — ответил Патель.



Он добавил: «Как вы уже слышали, я говорил ранее, у нас есть средства для связи с Ираном и передачи им сообщений, которые отвечают интересам Америки. Мы не будем подробно описывать содержание этих сообщений или способы их доставки. Мне больше нечего добавить». От дальнейших комментариев он отказался.



Напомним, что в мае было много неподтвержденных сообщений о том, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры об освобождении американских заложников в обмен на часть замороженных средств Ирана за границей.



Кроме того, сообщалось о секретных встречах, и Государственный департамент в то время не опроверг и не подтвердил сообщение, используя тот же язык, который Патель использовал в понедельник.