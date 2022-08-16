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Шойгу исключил применение ядерного или химоружия в Украине
16.08.2022 17:49 MIGnews.com

Шойгу исключил применение ядерного или химоружия в Украине

Россия не планирует применять в Украине тактическое ядерное или химическое оружие.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передает РБК.ру.
 

 
  По словам главы Минобороны, в СМИ «распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе «специальной военной операции» российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие».
 
«Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал глава ведомства.
 
По словам Шойгу, с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости.
 
 «Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения», - подчеркнул министр, добавив, что применение такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, «которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».
 
  В то же время, по словам министра, объединение AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия, потенциально может перерасти в военно-политический союз, который сможет применять наработки НАТО по совместным ядерным тренировкам.
 
 «В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», - считает Шойгу.
 
 
 
 
 

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