



Шойгу исключил применение ядерного или химоружия в Украине

Россия не планирует применять в Украине тактическое ядерное или химическое оружие.



Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передает РБК.ру.



По словам главы Минобороны, в СМИ «распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе «специальной военной операции» российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие».



«Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал глава ведомства.



По словам Шойгу, с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости.



«Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения», - подчеркнул министр, добавив, что применение такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, «которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления».



В то же время, по словам министра, объединение AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия, потенциально может перерасти в военно-политический союз, который сможет применять наработки НАТО по совместным ядерным тренировкам.



«В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», - считает Шойгу.