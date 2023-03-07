



С-400 не нужны: министр обороны Ирана

Отвергая любые планы Ирана по закупке ракетных систем С-400 у России, министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Иран добился самодостаточности в сфере противовоздушной обороны.



Выступая на пресс-конференции в понедельник, министр обороны заявил, что Ирану пока нет необходимости покупать какие-либо другие зенитно-ракетные комплексы, хотя Тегеран поддерживает отношения с Москвой на высоком уровне.



Он сказал, что Иран достиг самодостаточности в сфере противовоздушной обороны, добавив, что многие страны соперничают за покупку иранского зенитно-ракетного комплекса Bavar-373.



Подчеркнув значительный прогресс Ирана в индустрии дронов, министр сказал, что несколько стран заинтересованы в приобретении иранских дронов. «Все признают, что мощь беспилотных летательных аппаратов Ирана не имеет себе равных и уже прошла испытание. Поэтому мы помогаем некоторым странам укреплять их оборонную мощь из собственных соображений».



Приветствуя «отличные достижения» Ирана в разработке разведывательных, боевых и беспилотных летательных аппаратов, генерал Аштиани сказал, что иранские специалисты даже применили искусственный интеллект к пилотируемым истребителям, которые выполняют одиночные боевые вылеты или летают в составе эскадрилий.



Напомним, что в комментариях в октябре 2022 года высокопоставленный иранский генерал заявил, что 22 иностранных государства заинтересованы в покупке иранских БПЛА.



Генерал-майор Яхья Рахим Сафави, главный военный советник лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, заявил, что иранские вооруженные силы настолько мастерски использовали науку и технику, что приобрели сдерживающую силу в различных сферах.