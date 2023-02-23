



Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций

По итогам первого года российско-украинского конфликта, Россия вышла на первое место в мире по числу введенных против нее санкций, опередив такие страны, как Иран, Сирия и Северная Корея.



Западные страны задействовали механизм санкций, чтобы заставить Москву заплатить максимально высокую цену за ввод войск в Украину.

С продолжением боевых действий растут и масштабы западных ограничений, затронувшие многие сферы, в том числе: финансы, энергетику, транспорт, СМИ, технологии, автопром, спорт и торговлю.



Согласно данным глобальной базы данных мониторинга санкций Castellum.ai, начиная с 22 февраля 2022 года в отношении России были введены 11 327 рестрикций. Общее количество санкций, наложенных на Россию, достигло 14 022.



Тем самым Россия опередила Иран, в отношении которого действуют 4 268 различных санкций, Сирию (2643 санкций) и Северную Корею (2133 санкции).

В антирейтинг входят также Беларусь, Венесуэла и Мьянма, против которых введены 1155, 651 и 839 рестрикций соответственно.



Наибольшее количество санкций в отношении РФ с 22 февраля 2022 года ввели США (1948). Далее идут Швейцария (1782 санкций), Канада (1590), Великобритания (1429), ЕС (1390), Франция (1324), Австралия (945) и Япония (919).



С момента начала активной фазы боевых действий ВС РФ в Украине, 9 117 антироссийских санкций были применены к физическим лицам, 2090 – к юридическим лицам, 96 – к судебных структурам и 24 – в сфере авиации.

