



Россия проводит совместные военные учения в Иране и Венесуэле

Как сообщалось, Россия проводит совместные военные учения с Корпусом стражей исламской революции и другими союзниками Москвы в центральном Иране. Одновременно Венесуэла также проводит военные учения снайперов этих стран под названием «Снайперские рубежи».



Это мероприятие было запущено как ежегодное в 2015 году по инициативе России, и в маневрах приняли участие около 30 стран, включая Китай, Иран, Индию, Кубу и Мьянму.



Иранская Революционная гвардия также подтвердила в понедельник, что она проводит совместные с Россией учения с беспилотниками на авиабазе Кашан, добавив, что Беларусь и Армения также принимают участие в международных учениях по БПЛА.



Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В последние месяцы высокопоставленные российские и иранские официальные лица часто встречались для активизации сотрудничества и подписания экономических и военных соглашений.



Вместе с тем, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель повторил 10 августа, что российские официальные лица в последние недели прошли обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников из Исламской Республики.



Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил ранее, что Россия использует предоставленные Ираном военные беспилотники во время вторжения в Украину. Он отметил, что Иран передал России 46 беспилотников и что украинское правительство уже подтвердило использование этих беспилотников в бою в Украине.

