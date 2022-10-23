



Революционное решение израильского суда по сделке с Ливаном

Верховный суд Израиля в воскресенье расчистил путь к подписанию соглашения о морской границе с Ливаном тем, что отклонил апелляции по поводу того, что пакт требует одобрения парламента.



Подписание ожидается в конце этой недели.



Израиль и Ливан, которые технически находятся в состоянии войны, ранее в этом месяце договорились об условиях сделки при посредничестве США по демаркации их спорной морской границы. Этот шаг вероятно, разблокирует добычу на средиземноморских газовых месторождениях.



Четыре правые израильские группы выступили против этой сделки в судебном порядке, утверждая, что центристский премьер-министр Яир Лапид отдает «суверенную» территорию Израиля, что требует одобрения парламента.



Накпомним, что Израиль проводит выборы 1 ноября, и в петициях также утверждалось, что соглашения об уступке территории не должны заключаться в период выборов.



Противники сделки также стремились заставить правительство провести референдум по ее условиям.



Но коллегия из трех судей высшего суда Израиля отклонила все аргументы против сделки в решении в воскресенье. Полные аргументы будут обнародованы позже.



Это решение означает, что кабинет Лапида, который также одобрил условия соглашения, может дать окончательное и обязательное одобрение.



В сообщениях Израиля и Ливана говорится, что подписание состоится на этой неделе, и официальные лица двух стран подпишут соглашение в разных местах.



Оно вступит в силу, как только Соединенные Штаты отправят уведомление, подтверждающее, что они получили от Ливана и Израиля их отдельные одобрения.











