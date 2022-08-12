



Поставка иранских БПЛА России стала проблемой США

Вашингтон применит все санкции в отношении России и Ирана, заявил в четверг Госдепартамент, имея в виду потенциальную передачу иранских беспилотников Москве.



Администрация Байдена решительно осудила действия Ирана и выступила с предупреждениями, но по-прежнему придерживается графика ядерной сделки, отделяя вопрос о злонамеренном поведении Тегерана от его цели восстановления СВПД.



В то же время Иран ведет жесткую сделку, замедляя переговоры и добиваясь уступок.



Эта политика сделает любую новую ядерную сделку с Ираном еще более шаткой, вызывая неприятие со стороны всех республиканцев и даже многих демократов.



Тем временем Тегеран прославляет свои более тесные отношения с Россией, а в июле верховный лидер Али Хаменеи явно

похвалил решение Владимира Путина напасть на Украину.



Затруднительное положение, с которым сталкивается администрация Байдена, пытаясь справиться с иранскими угрозами и в то же время договориться о ядерной сделке, которая высвободит миллиарды долларов для Тегерана, очевидно из другого комментария представителя Госдепартамента.



«Мы по-прежнему крайне обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные судоходные компании. Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты, включая санкции, но не

ограничиваясь ими, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сети закупок, которые поставляют в Иран материалы и технологии, связанные с БПЛА».