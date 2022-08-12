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Поставка иранских БПЛА России стала проблемой США
12.08.2022 16:03 MIGnews

Поставка иранских БПЛА России стала проблемой США

Вашингтон применит все санкции в отношении России и Ирана, заявил в четверг Госдепартамент, имея в виду потенциальную передачу иранских беспилотников Москве.

Администрация Байдена решительно осудила действия Ирана и выступила с предупреждениями, но по-прежнему придерживается графика ядерной сделки, отделяя вопрос о злонамеренном поведении Тегерана от его цели восстановления СВПД.

В то же время Иран ведет жесткую сделку, замедляя переговоры и добиваясь уступок.

Эта политика сделает любую новую ядерную сделку с Ираном еще более шаткой, вызывая неприятие со стороны всех республиканцев и даже многих демократов.

Тем временем Тегеран прославляет свои более тесные отношения с Россией, а в июле верховный лидер Али Хаменеи явно
похвалил решение Владимира Путина напасть на Украину.

Затруднительное положение, с которым сталкивается администрация Байдена, пытаясь справиться с иранскими угрозами и в то же время договориться о ядерной сделке, которая высвободит миллиарды долларов для Тегерана, очевидно из другого комментария представителя Госдепартамента.

«Мы по-прежнему крайне обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные судоходные компании. Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты, включая санкции, но не
ограничиваясь ими, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сети закупок, которые поставляют в Иран материалы и технологии, связанные с БПЛА».

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