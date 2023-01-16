



Почему Украине так нужны танки Leopard

В последнее время слышим много разговоров о танках Leopard, Германия до сих пор не определилась, передать ли их Украине.



Тем временем военный эксперт Олег Жданов объясняет: ВСУ не принципиально нужны именно эти танки. “Нам именно Leopard не столь важны, важны танки. А если уж просить, то не то, что хуже. Leopard – один из лучших. У него вся производственная, техническая и сервисная база находится в Европе.



Leopard – танк, который по всем параметрам более или менее выгоден для Вооруженных Сил Украины”, – говорит Жданов. Сейчас Украина нуждается не только в оружии для обороны, но и для контрнаступления. О вооружениях говорил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный: 300 танков, 500 артиллерийских систем и боеприпасов и 600-700 боевых бронированных машин.



«Это оружие, которое позволит нам не только сдерживать наступление врага, но и проводить контрнаступательные мероприятия для освобождения территорий нашей страны», — подчеркнул военный эксперт Владислав Селезнев. Справка: сколько стоит современный танк

Стоимость одного американского M1A2 SEP Abarms, составляет не менее $8,6 млн.



Цена немецкого Leopard 2A6 составляет $6,79 млн. На производство одного израильского Merkava Mark IV требуется $6 млн. Британский Challenger 2 стоит $8,6 млн, а китайский ZTZ-99 — всего $2,6 млн.