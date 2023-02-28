



Почему Молдова выходит из СНГ

Правоохранительные органы Молдовы приняли решение усилить меры безопасности в связи с угрозой дестабилизации ситуации в республике, о которой говорила президент Майя Санду. Об этом сообщила глава МВД республики Анна Ревенко.



"Ситуация в сфере безопасности в стране и регионе остается достаточно нестабильной. Правоохранительными органами были усилены меры безопасности", - сказала Ревенко.



По ее словам, был ужесточен контроль в международном аэропорту Кишинева, увеличено присутствие полиции в публичных местах, ведется мониторинг финансовых потоков.



Министр отметила, что молдавские правоохранительные органы регулярно консультируются в вопросах безопасности со своими зарубежными партнерами.



Президент Майя Санду заявляла, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдове.



По ее словам, Служба информации и безопасности республики располагает данными о планах по привлечению к антиконституционным действиям граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории.



Тем временем, правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ.



Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.



"Молдова заявила, что присоединится к ЕС, все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены цели евроинтеграции. Очевидно, что продолжится выход из соглашений СНГ, которые не совместимы с нашими целями", - сказал Попеску.



Он отметил, что многие из 330 соглашений, которые республика подписала за годы независимости, "не функционируют или не применяются на благо Молдовы".



