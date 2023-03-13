



Почему Европа распускает механизм INSTEX для торговли с Ираном

Акционеры INSTEX — Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания — проголосовали за роспуск на внеочередном общем собрании 9 марта, учитывая упорный отказ Ирана участвовать в проекте.



Некоторые аналитики утверждают, что причины нежелания Ирана заключаются в том, что INSTEX не гарантирует покупку нефти у режима и не распространяется на другие страны, такие как Китай и Индия. Сосредоточившись на продовольствии, лекарствах и предметах медицинского назначения, режим считал, что это даже не финансовый канал, а скорее бухгалтерская компания. Отвечая на это заявление, Тегеран заявил, что никогда не полагался на торговый механизм и нашел другие способы защиты своих экономических интересов.



Официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани заявил в пятницу: «К сожалению, правительствам европейских стран не удалось эффективно запустить INSTEX… и они не приняли необходимых мер для активации инструмента».



Он сказал, что основными причинами провала INSTEX являются «отсутствие серьезной воли» и «неспособность» со стороны европейских правительств компенсировать выход США из СВПД.



Маскируя дипломатическую неудачу, он сказал: «Тегеран никогда не возлагал надежд на INSTEX, поскольку он осуществлял свою международную торговлю через другие международные финансовые и банковские каналы».





