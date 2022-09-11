



Перспективы возрождения ядерной сделки отступают

Перспективы возобновления соглашения об ограничении ядерной программы Ирана в обмен на отмену разрушительных экономических санкций отступили на прошедшей неделе, когда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не торопятся заключать сделку.

Последние шаги Ирана были шагом назад, и Вашингтон не будет спешить с присоединением к соглашению любой ценой, заявил Блинкен.



«Их последний ответ уводит нас назад. И мы не собираемся соглашаться на сделку, которая не соответствует нашим основным требованиям. Если мы заключим сделку, то только потому, что она повысит нашу национальную безопасность».



Напомним, что Президент США Джо Байден поддерживает восстановление соглашения. Согласно ему Иран получит отмену санкций и снова сможет продавать свою нефть по всему миру в обмен на жесткие ограничения своей ядерной программы.



Предшественник Байдена Дональд Трамп вывел США из соглашения в 2018 году и вновь ввел широкомасштабные санкции, которые нанесли ущерб иранской экономике.



Дипломаты говорят, что Иран отказался от требования, чтобы Байден отменил определение Трампом Корпуса стражей исламской революции как террористической группы, что является ключевым камнем преткновения.



Оставшиеся споры включают в себя требование Ирана к ООН закрыть расследование в отношении трех незаявленных объектов, подозреваемых в предыдущих ядерных работах.

Однако, надо отметить, что это расследование связано с возможным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, который подписал Иран, и не связано с СВПД.