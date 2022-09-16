



Офис ХАМАС в России - реальность или мечта

Москва рассчитывает расширить свою роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, а контролирующий сектор Газа ХАМАС - стремится укрепить связи с Россией. Такого мнения придерживаются палестинские политологи, комментируя визит делегации ХАМАС в Москву 10 сентября текущего года.



Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания и сопровождающая его делегация совершили визит в Москву по приглашению российской стороны. В рамках визита делегация провела встречу с некоторыми официальными лицами, главным обозом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



По мнению палестинских политологов, этим приглашением Россия пытается усилить свою роль в палестино-израильском конфликте, который считается одним из главных вопросов на Ближнем Востоке.



Между тем ХАМАС стремится укрепить взаимодействие с Россией, имеющей влияние на международной арене. ХАМАС рассчитывает найти международную поддержку в урегулировании палестинского вопроса, в частности в той его части, которая касается сектора Газа, находившегося под управлением ХАМАС с 2007 года.



В беседе с агентством «Анадолу» один из палестинских политологов Тейсер Мухайсин прокомментировал связи между ХАМАС и Россией. Он отметил, что они не новы и сложились не сегодня. По его словам, состоявшийся визит ХАМАС в Москву можно рассматривать с разных аспектов.



«Одним из таких аспектов заключается в продолжении построения и укрепления отношений между сторонами. Поскольку Россия поняла, что ХАМАС стал важным игроком в регионе, и без его участия трудно будет урегулировать израильско-палестинский конфликт», -утверждает политолог.



Мухайсин считает, что ХАМАС всегда пытается найти новых союзников и укрепить с ними отношения по всему миру.



«Судя по заявлениям представителей ХАМАС, Россия, скорее всего, сыграет свою роль в ослаблении израильской блокады сектора Газа», - сказал политолог.



По его словам, темы, обсуждаемые делегацией ХАМАС и российскими властями, имеют «очень большое значение».



«Отношения между сторонами могут свидетельствовать также об инициативах в плане открытия офиса ХАМАС в Москве», — подчеркнул Мухайсин.