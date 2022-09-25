



ОАЭ требует вернуть 3 острова, захваченные Ираном

Объединенные Арабские Эмираты в субботу призвали Иран вернуть государству Персидского залива три острова, которые он незаконно оккупировал в течение последних пяти десятилетий.



В своем выступлении перед общими дебатами на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке государственный

министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль Хашими. Он заявил, что оккупация Ираном трех островов является нарушением суверенитета.



«... мы вновь требуем прекращения оккупации Ираном трех островов ОАЭ: Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса — суверенитет ОАЭ над которыми доказан историей и международным правом», — сказал Хашими.



Напомним, что Иран захватил три острова в ноябре 1971 года, вскоре после вывода британских войск. Все острова расположены в Ормузском проливе между Аравийским и Оманским заливами.



«Несмотря на искренние призывы ОАЭ к мирному урегулированию этого конфликта в течение последних пяти десятилетий, мы подчеркиваем здесь, что Иран не ответил. Мы никогда не уступим в заявлении о наших претензиях на эти острова ни путем прямых переговоров, ни через Международный суд, как наше законное право», — сказал Хашими.



Его арабские соседи, а также Запад обвиняют Иран в стремлении дестабилизировать регион путем финансирования и вооружения своих прокси-ополченцев.Это отоносится к «Хизбалле» в Ливане, хуситам в Йемене и другим боевикам на палестинских территориях и в Ираке.