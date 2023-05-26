



Новый договор Москвы и Минска увеличивает угрозу применения ядерного оружия

Министры обороны Беларуси Виктор Хренин и России Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.



По сообщению Минобороны, главы ведомств обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.



В ходе встречи также подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Беларуси.



В созданных условиях Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических Союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере, через укрепление обязательств в наших доктринальных документах и углубление двустороннего взаимодействия, а также создание условий и принятие мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров с нами с позиции силы», - сказал он.



«Размещение нестратегического ядерного оружия - действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», - сказал Хренин.



В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике.



«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», - сказал он в ходе подписания документов.



При этом Шойгу отметил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».



Он также подчеркнул, что осуществляемые двумя странами меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».



