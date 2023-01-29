



НАТО готово к прямой конфронтации с Россией

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что возглавляемый США блок готов к прямой конфронтации с Россией.



Отвечая на вопрос по этому поводу в интервью португальскому телеканалу RTP, он заявил: «Мы готовы».



При этом он добавил, что НАТО будет реагировать только в том случае, если Россия пересечет красную черту, вторгшись в одно из государств-членов НАТО.



Военный чиновник подчеркнул, что НАТО следует лучше подготовиться, поскольку в настоящее время военная инициатива принадлежит России.



«Тот факт, что у вашего врага лучшее оружие, — это не проблема врага. Это ваша проблема», — сказал он.



Интервьюер также поднял вопрос о введении «экономики военного времени, но в мирное время», однако Бауэр признал, что этот процесс будет сложным.



По мнению адмирала, конфликт России и Запада не ограничивается только Украиной, «Это про возвращение к Советскому союзу». Он также счел, что поставки Киеву западного оружия сами по себе не являются эскалацией конфликта, поскольку «Украина пытается вернуть то, что ей принадлежит». По его утверждению, если «Россия остановится», то никакого обострения не будет.