



Москва "ставит" перед Вашингтоном "новые задачи"

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что Вашингтон должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров во избежание унизительного поражения.

В то же время, он подчеркнул, что поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи [российской] операции будут отодвигаться еще дальше».



По мнению дипломата, Москва не должна допустить, чтобы на территории Украины было вооружение, которое представляет прямую угрозу России, Донецкой и Луганской народным республикам, а также «освобожденным районам».



По данным Минобороны РФ, российские военные контролируют в Украине Херсонскую область и большую часть Запорожской, в том числе расположенную в регионе Запорожскую атомную электростанцию

«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил [глава МИДа] Сергей Лавров», - добавил Дарчиев.



Напомним, что Лавров в середине июля заявил, что в географические задачи российской операции теперь входят также Херсонская и Запорожская области и ряд других территорий Украины.



По словам министра, дальнейшее их расширение будет зависеть от поставок западными странами Киеву «все более дальнобойного оружия».