



Москва сменила "неоднозначного" посла

В последние несколько месяцев посол России в Иране Джагарян несколько раз разозлил иранских СМИ и пользователей социальных сетей.



Так, после вторжения России в Украину Джагарян проинструктировал иранских журналистов в Тегеране, как освещать это событие. Он «призывал» представителей СМИ не использовать слово «война», а вместо этого называть его «специальной военной операцией». Естественно это не произвело положительного эффекта.



Российский посол также вызвал раздражение иранских официальных лиц в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в Иран в июле. Тогда он сказал в интервью газете «Шарх», что «хиджаб и отсутствие алкогольных напитков в Иране не позволяют российским туристам приезжать в Иран».



Это было воспринято как критика основополагающих исламских ценностей Исламской Республики.



Кроме того, Джагарян также заявил, что Иран задолжал России сотни миллионов евро и не выплачивает свой долг.



Вместе с тем, неясно, был ли он заменен по этим причинам или из-за растущих связей России с Ираном после вторжения в Украину. При этом, очевидно стремление России укрепить эти связи за счет получения боеприпасов и вооружений от армии ИРИ.