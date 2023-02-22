



Минобороны: РФ продолжит соблюдать базовые условия ДСНВ

Выступая перед Федеральным собранием 21 февраля, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и готова провести испытания ядерного оружия, если это сделают США.



В то же время, Минобороны РФ активно отслеживает деятельность США по выполнению своих обязательств в рамках Договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом на заседании Совета Федерации РФ сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин.



«Соответствующие меры принимаются, и они были озвучены президентом Российской Федерации по наращиванию потенциала сил ядерного сдерживания и по принятию на вооружение новых видов стратегических наступательных вооружений (СНВ). Что касается уровней, которые были заявлены по количеству носителей ядерных зарядов. Они также будут соблюдаться на период паузы в выполнении ДСНВ.



И, соответственно, процесс обменного уведомления в рамках соглашений 1988 года между СССР и США также налажен, он существует, он будет реализован в полном объеме», - сказал Ильин, слова которого приводят российские СМИ.



Напомним, что Новый договор о СНВ-III, являющийся продолжением договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ- I и СНВ- II), был последним действующим Договором между Вашингтоном и Москвой.