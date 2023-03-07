



Как война в Украине изменила военные связи России и Ирана

Начав вторжение в Украину год назад, Россия приступила к установлению того, что Соединенные Штаты называют «беспрецедентным» оборонным партнерством с Ираном. Но насколько действительно беспрецедентным является это партнерство?



24 февраля, в первую годовщину начала войны в Украине , официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия может вскоре предоставить Ирану современные истребители в рамках их быстро расширяющихся отношений в сфере обороны.



«В ноябре Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине», — сказал он . «И Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить еще больше военной техники. Взамен Россия предлагает Ирану беспрецедентное оборонное сотрудничество, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны».



Он предупредил , что «это растущее сотрудничество между Ираном и Россией, и оно не только, безусловно, усложнит ситуацию в Украине, но и, безусловно, может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке».



Иран поставил в Россию сотни одноразовых беспилотников со взрывчаткой, которые СМИ часто называют дронами-камикадзе или дронами-самоубийцами. С сентября Россия использовала эти беспилотники в неоднократных атаках на украинскую электросеть. Москва и Тегеран планируют построить в России завод, который будет производить не менее 6000 таких беспилотников.



Ожидается также, что Россия поставит Тегерану не менее 24 современных истребителей Су-35, чтобы помочь ему модернизировать свои устаревшие военно-воздушные силы.