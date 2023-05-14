



Иран усиливает дипломатическую активность

Иранский депутат обнародовал планы восстановления отношений между Ираном и Египтом, которые ведут переговоры в Ираке, заявив, что посольства в Тегеране и Каире вновь откроются в ближайшем будущем.



В интервью Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Фадахосейн Малеки подчеркнул важность восстановления дипломатических отношений между Ираном и Египтом.



Указав на важную роль Египта и его историческое и цивилизационное положение в регионе и мире, депутат подтвердил, что в Ираке ведутся переговоры между Ираном и Египтом.



По словам Малеки, в ближайшее время отношения между Тегераном и Каиром будут восстановлены, и посольства двух стран в Тегеране и Каире вновь откроются.



В январе официальный представитель МИД Ирана заявил, что министр иностранных дел Ирана и президент Египта провели позитивные переговоры в кулуарах регионального саммита по Ираку, состоявшегося в Иордании в декабре 2022 года.



Он добавил, что дух переговоров был позитивным, так как обе стороны были готовы вести переговоры.



Указав на постоянное взаимодействие между Ираном и Египтом через свои секции интересов в Тегеране и Каире, пресс-секретарь сказал, что у двух стран «в принципе нет проблем для диалога, встреч и обмена мнениями».



«В принципе, Исламская Республика Иран приветствует любое позитивное движение и развитие, ведущее к формированию новой атмосферы в двусторонних отношениях между Ираном и Египтом, и положительно отреагирует на любую позитивную инициативу в этом отношении», — добавил он.



Надо отметить, что такое развитие событий вызывает обоснованное беспокойство в Израиле, так как приближает активность враждебного Ирана к еврейскому государству.

