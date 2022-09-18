



"Хизбалла" недовольна поправкой к мандату миротворцев ООН

Лидер ливанской шиитской вооруженной группировки «Хизбалла» в субботу осудил недавнюю поправку к мандату миротворческих сил ООН, дислоцированных вдоль границы с Израилем.



Совет Безопасности ООН 31 августа продлил сроком на год мандат миротворческих сил UNIFIL (ВСООНЛ), но с небольшим изменением формулировки.



Хасан Насралла в телевизионном выступлении оспорил часть резолюции, в которой говорится, что миротворческим силам «разрешено проводить свои операции самостоятельно».



Силы ВСООНЛ, которые впервые были развернуты более четырех десятилетий назад, регулярно координируют свое патрулирование и передвижения в районе своих операций на юге с ливанской армией.



«Это ловушка, которую израильтяне расставляли для Ливана на протяжении многих лет», — сказал Насралла, назвав резолюцию «нарушением суверенитета Ливана».



Насралла раскритиковал ливанское правительство за то, что оно пропустило резолюцию, и предупредил, что она может создать «большую опасность в районе к югу от реки Литани».



13 сентября ВСООНЛ отреагировали на обеспокоенность «Хизбаллы», заверив, что они по-прежнему тесно сотрудничают с ливанской армией, что Насралла приветствовал в своей субботней речи.