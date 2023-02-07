



ЕС все еще надеется на ядерную сделку с Ираном

Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеф Боррель заявил, что, если Иран "сделает еще один шаг в своей военной помощи России", ядерная сделка с Западом окажется под угрозой.



Но, из интервью Борелля WSJ можно понять, что он полон решимости продолжать усилия по ядерной сделке, несмотря на меньший интерес со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, первоначально подписавших СВПД.



Ядерные переговоры, которые начались в апреле 2021 года для восстановления соглашения 2015 года, известного как СВПД, и длились 18 месяцев, не привели к соглашению. В прошлом году Иран выдвинул новые требования, которые фактически остановили переговоры до того, как в сентябре в Иране вспыхнули массовые протесты, и Тегеран начал поставлять в Россию беспилотники-камикадзе.



Новые требования Тегерана на переговорах, которые Вашингтон назвал "излишними", и его военная помощь Москве, в дополнение к кровавому подавлению протестов, положили конец формальным переговорам.



Боррелль сказал, что он предупредил Тегеран, чтобы он не расширял свое военное сотрудничество с Россией, воздерживаясь от доставки ракет в дополнение к сотням беспилотников-камикадзе, которые он уже поставил. Он добавил, что если Иран пойдет на этот шаг, США и Европа потеряют интерес к восстановлению СВПД.



Критики соглашения настаивают на том, что СВПД был "слабым" соглашением, которое позволило бы Исламской Республике иметь беспрепятственную ядерную программу после истечения срока действия большинства его положений к 2030 году.