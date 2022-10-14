



Что известно об исторической сделке Ливан -Израиль

Переговоры между соседними странами, которые технически все еще находятся в состоянии войны, неоднократно терпели неудачи с момента их начала в 2020 году. Но в последние недели они набрали обороты, поскольку обе стороны присматриваются к доходам от потенциально богатых средиземноморских газовых месторождений.



Ливан, который находится в глубоком финансовом кризисе, но не может рассчитывать только на газ, чтобы выручить его, и Израиль заявили, что на этой неделе они согласовали условия сделки, заключенной при посредничестве США. В тексте соглашения, направленном обеим странам американским посредником Амосом Хохштейном, говорится, что оно «устанавливает постоянное и справедливое разрешение их морского спора», согласно копии, с которой ознакомилось СМИ.



Соглашение вступит в силу, как только США отправят уведомление, подтверждающее получение от Ливана и Израиля их отдельных одобрений, говорится в соглашении. Затем Ливан и Израиль передают координаты морской границы в ООН, что заменит данные, предоставленные обеими странами в 2011 году.



В соответствии с согласованными координатам, Израиль обладает полными и неоспоримыми правами на газовое месторождение Кариш, на котором, как ожидается, начнется добыча газа в течение нескольких недель. Ливан получит полные права на эксплуатацию и разведку так называемого водохранилища Кана или Сидон, части которого попадают в территориальные воды Израиля. Но «Израиль получит вознаграждение» от фирмы, управляющей Кана, «за свои права на любые потенциальные месторождения», согласно тексту соглашения.