



Боррель исключил отправку военных ЕС на Украину

Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеф Боррель заявил, что страны сообщества никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. По его словам, ЕС напрямую не участвует в конфликте и не является воюющей стороной.



«Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска — то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было», — сказал Боррель в интервью испанской газете El Pais. Политик отметил, что страны-члены ЕС хотели бы сохранить этот статус в будущем.



Говоря о возможности поставок истребителей ВСУ , глава европейской дипломатии указал, что «нужно помогать Украине всеми возможными способами», однако сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. По его мнению, передача военных самолетов Киеву не будет означать переход ЕС в статус воюющей стороны — «это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте».



Сроки поставок танков Украине дипломат не уточнил. «Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии, — сказал Боррель. — Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения».



Ранее Боррель сообщил об увеличении числа украинских военных , подготовленных в рамках тренировочной миссии ЕС. По словам главы европейской дипломатии, в рамках миссии будут дополнительно обучены 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тысяч человек.

