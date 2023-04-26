



20% российской нефти перенаправлено из Европы в Азию

Россия перенаправила на азиатские рынки около 20 процентов нефти, поставлявшейся в Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак во время выступления на марафоне «Знание. Первые».



«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу <...> в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить, например, о нефти, то мы порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки. Это Индия, Китай, другие страны», - приводит слова Новака «РБК».



Что касается газа, то Россия также перенаправила часть поставок в Азию, продолжил он. В частности, поставки в Китай выросли в прошлом году примерно на 50 процентов, отметил вице-премьер.



По его словам, после введения западных санкций в марте 2022 года Россия оперативно, «в течение месяца-полутора», удалось наладить новые логистические цепочки и контакты с дружественными странами, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также со странами Латинской Америки и Африки.



Вместе с тем, война между Россией и Украиной и последовавшие за ним жёсткие антироссийские санкции сказались и на глобальных маршрутах поставок энергоносителей, в том числе сроках поставок «чёрного золота».