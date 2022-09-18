"Засада": Адар Мухтар в слезах покинула ТВ-студию
Лидер “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар опубликовала новое скандальное видео.
Мухтар, заливаясь слезами, поведала поклонникам о том, что посреди съемок покинула ТВ-шоу “Офра и Берко”.
Мухтар сказала: “Я только что покинула шоу Офира и Берко. Они подготовили мне засаду. Со мной в эфир выпустили человека, который меня терпеть не может, который публично унижал меня в прямом эфире. Весь день я готовилась к интервью с ними, читала тексты, это было реально важно для меня. Растоптать Адар Мухтар вот - так - только ради того, чтобы повысить рейтинги! Есть границы!”
Продюсеры шоу сообщили: “Адар Мухта решила покинуть студию после конфронтации с человеком, который до последнего времени был членом ее партии”.