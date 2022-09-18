



"Засада": Адар Мухтар в слезах покинула ТВ-студию

Лидер “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар опубликовала новое скандальное видео.



Мухтар, заливаясь слезами, поведала поклонникам о том, что посреди съемок покинула ТВ-шоу “Офра и Берко”.



יש גבול.

מעולם לא חשבתי שיעשו לי כזה אמבוש בשידור חיי. כיאילו מה עשיתי? לקחתי שוחד? גנבתי?



לליברמן ולאיילת שקד ושאר הפוליטקאים בחיים לא היו עושים את זה.



אז למה בי חובטים בלי סוף? pic.twitter.com/hqDmNpibWS — הדר מוכתר (@HadarMuchtar) September 16, 2022

Мухтар сказала: “Я только что покинула шоу Офира и Берко. Они подготовили мне засаду. Со мной в эфир выпустили человека, который меня терпеть не может, который публично унижал меня в прямом эфире. Весь день я готовилась к интервью с ними, читала тексты, это было реально важно для меня. Растоптать Адар Мухтар вот - так - только ради того, чтобы повысить рейтинги! Есть границы!”Продюсеры шоу сообщили: “Адар Мухта решила покинуть студию после конфронтации с человеком, который до последнего времени был членом ее партии”.