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Захава Гальон: результаты выборов - это катастрофа
03.11.2022 17:30 Алина Груднева

Захава Гальон: результаты выборов - это катастрофа

Председатель Мерец, которая не прошла в Кнессет, Захава Гальон сделала заявление. 

 
"Это очень трудный момент для меня и для моих друзей в Мерец. Результаты выборов — это катастрофа для Мерец, катастрофа для страны и да, личная катастрофа для меня тоже", - сказала она.
 
По словам Гальон, такие результаты были для нее кошмарным сценарием.
 
"Я настаивала на слиянии с Авода, в последние дни я предупредилп премьер-министра Яира Лапида и его людей, что они играют с огнем. Что если мы не будем осторожны, не только Мерец, но и весь лагерь заплатит за это", - отметила она 
 
Гальон подчеркнула, что победа правого блока "на самом деле не является их победой". 
 
"В конце концов мы победим. Даже если зима будет суровой, она не остановит приход весны", - резюмировала она.

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