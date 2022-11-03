



Захава Гальон: результаты выборов - это катастрофа

Председатель Мерец, которая не прошла в Кнессет, Захава Гальон сделала заявление.

"Это очень трудный момент для меня и для моих друзей в Мерец. Результаты выборов — это катастрофа для Мерец, катастрофа для страны и да, личная катастрофа для меня тоже", - сказала она.

По словам Гальон, такие результаты были для нее кошмарным сценарием.

"Я настаивала на слиянии с Авода, в последние дни я предупредилп премьер-министра Яира Лапида и его людей, что они играют с огнем. Что если мы не будем осторожны, не только Мерец, но и весь лагерь заплатит за это", - отметила она

Гальон подчеркнула, что победа правого блока "на самом деле не является их победой".

"В конце концов мы победим. Даже если зима будет суровой, она не остановит приход весны", - резюмировала она.