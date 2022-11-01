



Захава Гальон: Избиратели должны выбирать между демократией и экстремизмом

Отдавая свой голос в Петах-Тикве, глава "Мерец" Захава Гальон заявила, что сегодняшние выборы определят, победит ли либеральная или экстремистская идеология.



"Это первые выборы в истории страны между демократией и каханизмом", — говорит она.



Гальон была откровенным критиком ультраправого главы "Оцма-Йехудит" Итамара Бен-Гвира, последователя экстремистского покойного раввина Меира Кахане.



По словам Гальон, "Мерец" находится в "критической ситуации" и может не преодолеть порог в 3,25 процента голосов, чтобы пройти в Кнессет, что укрепит правый блок во главе с лидером "Ликуд" Биньямином Нетаниягу и и председателем "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром.

