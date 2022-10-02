



Яир Голан: "Балад" должен быть в Кнессете, а Бен Гвир в тюрьме

Депутат Кнессета Яир Голан от партии "Мерец" принял участие в мероприятии "Шаббат Тарбут", состоявшемся в Ришон ле-Ционе, где выразил поддержку партии "Балад". Несколько дней назад Избирательная комиссия одобрила требование об отстранении партии от участия в выборах в Кнессет 25-го созыва.



"Партия "Балад", несмотря на то, что я не разделяю ее идеологию, все же представляет собой некую часть израильской общественности, которую я предпочел бы видеть представленной в Кнессете, чем дисквалифицированной. Потому что, когда вы дисквалифицируете людей, вы поощряете подрывную деятельность, а это опасно для демократии", — заявил Голан.



Впоследствии он резко раскритиковал председателя "Оцма Иехудит", заявив:

"Бен-Гвир де-факто представляет собой подрывную деятельность. Лицо, 8 раз судимое за незаконную деятельность по политическим мотивам, в том числе за поддержку террористической организации. Мы хотим дать этому человеку 12 мандатов. Это безумие. Это указывает на нашу испорченность и на необходимость борьбы с этим явлением, называемым каханизмом. То, что он заворачивает его в какую-то скорлупу доброго и милого мишки - к реальности не имеет никакого отношения. Это чистый каханизм, основанный на еврейской расовой теории".



"Я говорю вам: я в ужасе, когда говорю это. Мы, еврейский народ, главные пострадавшие в истории человечества от расизма, мы культивируем в себе партию, чья платформа является расистской и которая требует законов о разделении между евреями и неевреями. Это безумие. 12 мандатов!" - заявил Голан.



"Есть крайне правые люди, чье настоящее место в тюрьме. И давайте посмотрим правде в глаза: со времен еврейского подполья 1980-х годов мы не замечали и игнорировали их, и плоды этого мы видим сегодня. Я вам говорю: вместо демократии мы можем получить ситуацию, когда один человек с темными интересами будет формировать для всех нас другое поле и это поле будет ужасом Божиим для всех нас", - добавил Голан.

