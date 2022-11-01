Явка в 20:00: правый блок обеспокоен всплеском в арабском секторе
По состоянию на 20:00, на выборах в Кнессет 25 созыва проголосовали 66,3% избирателей.
Это на 5,4% больше, чем на выборах 2021 года.
По данным ЦИК, это по-прежнему самый высокий показатель с 1999 года.
Избирательные участки закроются в 22:00. За два часа до этого был зафиксирован резкий рост явки в арабском секторе.
"Мы очень обеспокоены этим всплеском за последний час. У нас ничья. Правые избиратели должны выйти из дома и проголосовать", - сказано в совместном заявлении правого блока.
Избирательные участки закроются в 22:00. За два часа до этого был зафиксирован резкий рост явки в арабском секторе.
"Мы очень обеспокоены этим всплеском за последний час. У нас ничья. Правые избиратели должны выйти из дома и проголосовать", - сказано в совместном заявлении правого блока.