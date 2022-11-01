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Явка в 20:00: правый блок обеспокоен всплеском в арабском секторе
01.11.2022 21:38 Алина Груднева

Явка в 20:00: правый блок обеспокоен всплеском в арабском секторе

По состоянию на 20:00, на выборах в Кнессет 25 созыва проголосовали 66,3% избирателей.

 
Это на 5,4% больше, чем на выборах 2021 года. 
 
По данным ЦИК, это по-прежнему самый высокий показатель с 1999 года. 

Избирательные участки закроются в 22:00. За два часа до этого был зафиксирован резкий рост явки в арабском секторе.

"Мы очень обеспокоены этим всплеском за последний час. У нас ничья. Правые избиратели должны выйти из дома и проголосовать", - сказано в совместном заявлении правого блока.

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