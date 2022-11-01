



Выборы в Кнессет: в ЦИК рассказали о случаях насилия и нарушениях

В течение дня, 1 ноября, на избирательных участках было зафиксировано несколько случаев насилия.

Об этом сообщила генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адас.

В Тайбе поступали сообщения о бросании мебели. Также там десятки арабов напали на сотрудника избирательной комиссии. На месте происшествия работает полиция.

На севере Израиля, в районе пригорода Хайфы Крайот один избиратель угрожал сотруднику, работавшему на избирательном участке. Этот инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Полиция разбирается.

Также нападение на членов избирательной комиссии совершено в Кармиэле и в Реховоте.

Кроме того, гендиректор ЦИК сообщила о других случаях нарушения правил голосования.

В Акко женщина пыталась проголосовать по чужому удостоверению личности. Вмешалась полиция.

В другом случае избиратель пожаловался, что его имя было вычеркнуто, когда он прибыл на участок. Выяснилось, что было два избирателя по имени Итай Коэн. Когда первый проголосовал, имя второго было вычеркнуто по ошибке. По словам Адас, после обнаружения ошибки на севере страны оба Итая проголосовали.

В свою очередь, несмотря на просьбы ​​к трудоспособным людям не голосовать на специальных избирательных участках для людей с ограниченными физическими возможностями, по-прежнему фиксируются длинные очереди. ЦИК пытается открыть дополнительные помещения в зданиях, где остро стоит проблема.