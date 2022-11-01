



Выборы в Кнессет: глава ЦИК сообщает о первых нарушениях

Во время голосования на выборах в Кнессет зафиксированы несколько нарушений.

По словам гендиректора Центральной избирательной комиссии Орли Адас, начато расследование.

В частности, нарушение зафиксировано в Бейтар-Иллит. Уточняется, что секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию. Его заменили.





Позже стало известно, что на один из участков Еще одно нарушение было зафиксировано в друзской деревне Ярка на севере Израиля. Там и на предыдущих выборах поступали жалобы. Полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями.Позже стало известно, что на один из участков ворвались три человека, напали на сотрудника и отобрали пачку конвертов. Их арестовали. Теперь на всех участках поселка усилены меры безопасности. Весь персонал может быть заменен.

Также расследуются еще пять инцидентов. Избиратели на разных участках сообщили, что, когда они пришли голосовать, их имена уже были вычеркнуты из списка.

Это может означать, что кто-то другой проголосовал от их имени, или же должностное лицо вычеркнуло неправильное имя.