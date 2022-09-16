



Выборы в Израиле: "Объединенный Список" разваливается

Вчерашний вечер стал неожиданным для политического мира Израиля.



Объединенный Список объявил, что будет баллотироваться как две отдельные фракции, что стало неожиданным ходом и может значительно ослабить арабское представительство в Кнессете после ноября. Об этом сообщает Times of Israel.



Решение о разделении на отдельные списки "Хадаш-Таал" и "Балад" было принято всего за час до того, как окончательные партийные списки были представлены в Центральную избирательную комиссию, и всего через день после того, как три фракции согласились снова баллотироваться в качестве Объединенного Списка.



Балад отказался от своего решения о повторном вступлении в бъединенный Список, сославшись на спор о ротации одного из своих мест в списке с "Таал" и "Хадаш".



Раскол означает, что партии, скорее всего, разделят голоса довольно небольшого числа арабских избирателей. Поскольку Объединенный Список набрал шесть мест до распада, "Хадаш-Таал" или "Балад" будут бороться за то, чтобы набрать 3,25% голосов, необходимых для прохождения в Кнессет.



Разъединение может оказать огромное влияние на политическую арену, поскольку лагеря, поддерживающие и выступающие против лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу, почти поровну разделились перед голосованием. Ослабление "Хадаш-Таал" может лишить Яира Лапида ключевых мест в Кнессете, выступающих против возвращения к власти правого блока Нетаниягу. В то же время "Хадаш-Таал" теперь может с большей вероятностью присоединиться к правительству, возглавляемому Лапидом, что отвергалось партией "Балад".



Ожидается, что явка арабских избирателей, которая уже прогнозируется на низком уровне, еще больше упадет с распадом Объединенного Списка.