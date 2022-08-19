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Выборы в Израиле: Бен-Гвир "положил глаз" на Полларда
19.08.2022 11:13 Ольга Белозерова

Выборы в Израиле: Бен-Гвир "положил глаз" на Полларда

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир рассматривает возможность предложить Джонатану Полларду место в списке "Оцма Йегудит"  в преддверии предстоящих выборов, которые пройдут 1 ноября.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как утверждается, Бен-Гвир уже встречался с Поллардом. Неизвестно, заинтересован ли 68-летний Поллард в присоединении к Бен-Гвиру.

Напомним, что после нескольких недель переговоров с Бецалелем Смотричем, Бен-Гвир объявил о своем намерении баллотироваться отдельно от блока "Религиозного сионизма". 

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