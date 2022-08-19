



Выборы в Израиле: Бен-Гвир "положил глаз" на Полларда

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир рассматривает возможность предложить Джонатану Полларду место в списке "Оцма Йегудит" в преддверии предстоящих выборов, которые пройдут 1 ноября.



Об этом сообщает Times of Israel.



Как утверждается, Бен-Гвир уже встречался с Поллардом. Неизвестно, заинтересован ли 68-летний Поллард в присоединении к Бен-Гвиру.



Напомним, что после нескольких недель переговоров с Бецалелем Смотричем, Бен-Гвир объявил о своем намерении баллотироваться отдельно от блока "Религиозного сионизма".