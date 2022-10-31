



Выборы в Израиле 2022: все, что нужно знать

Завтра, 1 ноября, израильтяне в пятый раз за последние несколько лет отправятся на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах в Кнессет.



Почти 6,8 миллиона человек смогут реализовать свое демократическое право на более чем 12 000 избирательных участков, сообщает "Гаарец".



По всему Израилю будет создано 12 495 избирательных участков, а еще 102 избирательных участка будут созданы в представительствах Израиля за рубежом. 232 избирательных участка будут размещены в домах престарелых и приютах по всей стране. Каждый избиратель должен получить уведомление по почте с указанием местонахождения избирательного участка, на котором гражданин может отдать свой голос.



Право голоса имеет каждый израильтянин, достигший 18-летнего возраста на момент проведения выборов и зарегистрированный в реестре населения.



Проголосовать можно только с действительным удостоверением личности, водительскими правами или паспортом. Солдаты могут предъявить военный билет, а полицейские могут проголосовать, предъявив полицейское удостоверение на любом избирательном участке по всей стране.



Голосование продлится с 7:00 и до 22:00. В населенных пунктах, где количество избирателей составляет менее 350 человек, в тюрьмах, больницах и избирательных участках, предназначенных для больных COVID, время голосования продлится с 8:00 до 20:00.



День выборов в Израиле является выходным, но общественный транспорт будет работать. Для того, чтобы все лица, имеющие право голоса, могли добраться до избирательных участков, проезд на междугородных автобусных маршрутах в пределах 15 км и на израильских железных дорогах будет бесплатным для всех граждан, начиная с 20:00 накануне дня выборов до окончания движения общественного транспорта в день выборов.



Избирателям напоминают, что белый бюллетень, на котором ничего не написано, считается недействительным и не будет включен в число голосов. Бюллетени также будут дисквалифицированы, если они написаны не синей ручкой или помечены чем-либо, кроме буквы избирательного списка или названия партии.



Также будут дисквалифицированы конверты с пометкой, по которой можно идентифицировать избирателя, конверты с двумя и более бюллетенями, неофициальные конверты от Избирательной комиссии.