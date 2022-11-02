



Выборы - 2022: Ликуд и правые побеждают

Модели предсказывают 62 мандата для блока Нетаниягу, но вопрос о том сохранится ли такая картина по завершении подсчета голосов остается открытым. На данный момент подсчитано 44% голосов, и, по крайней мере, пока Мерец, Раам и Балад находятся ниже избирательно барьера. Ликуд лидирует в Петах-Тикве, Еш Атид Хайфы. Религиозный сионизм получил 88% в Хевроне.



После драматических экзит-поллов почти каждый политик просил подождать истинных результатов. По состоянию на 6 часов утра было подсчитано 44% голосов избирателей, чуть более миллиона голосов. Согласно опросам, правый блок получил 62 мандата, и ожидается, что Биньямин Нетаньяху сформирует следующее правительство - но тот факт, что несколько партий находятся около избирательного барьера, может изменить картину в обе стороны.



Согласно результатам на данный момент, Мерец близка к тому, чтобы не пройти в Кнессет, а БАЛАД - на грани избирательного барьера. Согласно опросам, религиозный сионизм получил не менее 13 мест, став третьей по величине партией. ШАС также получил десять мест, а Яадут А-Тора- семь мандатов.



Согласно результатам реального времени, Ликуд лидирует с 23,2%, Еш Атид - 17,6%, религиозный сионизм - 11,1%, Махане Мамлахти - 9,1%, ШАС - 8,6%, Яадут А-Тора - 6,8%, НДИ - 4,2%, Хадаш-Тааль - 3,9% и Авода - 3,7%. Избирательный барьер - 3,25%, по крайней мере, на данный момент, ниже него находятся Мерец (3,24%), Балад (3,11%) и Раам (2,8%). Еврейский Дом получил 1,3%, и уже ночью Айелет Шакед фактически признала, что не преуспела в своей миссии по возвращению в Кнессет. Остальные списки очень далеки от избирательного порога.