



Выборы-2022: коллапс арабских партий



Исследование общественного мнения, проведенное институтом Statnet в арабском секторе демонстрирует, что на грядущих выборах следует ожидать самой низкой за всю историю Израиля явки арабских избирателей.



Предполагается. что на выборы придет лишь 39% арабов, имеющих право голоса.



На прошлых выборах был поставлен предыдущий антирекорд - в них участвовали лишь 44,6% арабских избирателей. В то же время в выборах декабря 2019 участвовали рекордные 64,8% избирателей. Тогда Объединенный Арабский Список получил 15 мандатов.



В то же время. на предстоящих выборах Арабский список может получить всего пять мандатов и РААМ - еще 4. В случае, если Балад выйдет из состава Арабского Списка, тот ослабнет еще больше и получит лишь четыре мандата.



Составители опроса также указывают на то, что Ликуд получит на предстоящих выборах полтора мандата за счет арабских партий.