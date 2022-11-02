



Все модели предсказывают триумф правого блока

По результатам анализа реальных результатов выборов, и согласно всем обновленным моделям, блок Нетаниягу получает большинство в Кнессете, а нынешняя коалиция - 47-54 мандата.



По данным 12-го канала израильского ТВ, после подсчета после подсчета 44,6% голосов блок Нетаниягу получает 68 мест, а “блок перемен” - 47 мест.



Согласно частичным результатам, Ликуд получит 32 места в Кнессете, Еш Атид - 25, религиозный сионизм - 15, Махане Мамлахти - 12, ШАС - 12, Яадут А-Тора - 9, НДИ - 5, Авода - 5, Хадаш-Тааль - 5 мандатов. Мерец и Раам - чуть ниже избирательного порога.



По самым последним данным, после подсчета 62,4% голосов, блок Нетаниягу имеет 69 мест, а оппозиционный блок - 47 мест.



Согласно частичным результатам, Ликуд получает 33 мандата, Еш Атид - 25, религиозный сионизм - 14, Махане Мамлахти - 12, ШАС - 12, Яадут А-Тора - 10, НДИ - 6, Авода - 4, Хадаш-Тааль 4 мандата. Мерец и Раам - чуть ниже избирательного порога. Ожидается, что по мере подсчета голосов цифры будут выравниваться.



По результатам трех обновленных выборок можно с осторожностью предположить, что следующим премьер-министром станет Биньямин Нетаниягу - он возглавит правое правительство - минимум с 62 и, а возможно с 64-65 депутатами Кнессета.



Вскоре после 03:00 глава оппозиции и председатель "Ликуда" Биньямин Нетаниягу выступил с речью в штаб-квартире своей партии в Иерусалиме - впервые после объявления результатов голосования. Находясь рядом с членами Кнессета от Ликуда и перед сотнями активистов, Нетаниягу поблагодарил избирателей, рядом с ним была его жена Сара.



"Нам еще предстоит дождаться истинных результатов, но ясно одно - путь Ликуда оправдал себя", - сказал Нетаниягу. "Я напоминаю вам, что после 52 мандатов на последних выборах мы находимся на пороге очень большой победы. Нельзя недооценивать масштабы перемен, произошедших в народе Израиля за последние полтора года - народ хочет идти другим путем. Люди хотят безопасности, они хотят снизить стоимость жизни, они хотят видеть реальную власть - они не хотят слабости, он не хочет прогибаться, они хотят политической мудрости, но с твердостью, и это то, что мы принесем им".



Нетаниягу завершил свою речь заявлением: "Моя семья находится на линии огня, и я выражаю огромную благодарность Саре и моим сыновьям Авнеру и Яиру. Мы позаботимся о взвешенной, сбалансированной и ответственной политике. Мы вернем Израилю статус лидирующей державы, примера для других народов. Я должен сказать вам, что есть еще одна вещь, которую я намерен сделать вместе с вами - и это требование нашей реальности. Мы позаботимся о том, чтобы умерить пламя в противоречиях в обществе, мы восстановим внутренний мир и будем работать против раскола".